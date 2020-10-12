Підземелля львівської Ратуші на один вечір відкриють для відвідувачів

У Львові у вівторок, 13 жовтня, для всіх охочих на один вечір стане доступним оновлене приміщення Музею міста, розташоване у підземеллі Ратуші.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Минулого тижня у підземеллі львівської Ратуші, де працюватиме Музей міста, закінчили ремонтні роботи. Оновлене приміщення можна оглянути у вівторок, 13 жовтня. Захід "Музей Міста. Знайомство з простором" розпочнеться о 18:00, та до 20:00 всі охочі матимуть нагоду спуститися до підземелля Ратуші", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у приміщенні одночасно може перебувати обмежена кількість людей. Тому усіх відвідувачів організатори закликають зважати на заходи безпеки під час карантину, дотримуватися дистанції та надіти маски.

До відкриття простору композитор Остап Мануляк готує звукову інсталяцію, яка звучатиме під час заходу.

У міськраді нагадали, що зараз команда Музею міста працює над створенням дебютної виставки "Подорож героя. Останній тиждень літа". Вона розповідатиме про те, як дитина у віці активного пізнання самостійно досліджує місто.

Окрім професіоналів, до процесу підготовки активно залучають жителів міста. Відкрити виставку Музей планує взимку. Проєкт здійснюється за підтримки Львівської міської ради в межах програми "Фокус на культуру".

Музей міста не матиме постійної експозиції та фондів. Це інтерактивний простір, де головний об'єкт – взаємовідносини міста та його жителів. Ремонт у приміщенні Музею здійснено за кошти міського бюджету.

Фото: Zaxid.net