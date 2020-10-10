Авіакомпанія Windrose запускає новий рейс до Любляни

Українська авіакомпанія "Роза вітрів" (Windrose) з 24 жовтня запускає новий рейс Київ – Любляна (Словенія).

Про це Укрінформу повідомили в авіакомпанії.

Зазначається, що перельоти будуть здійснюватися двічі на тиждень: щовівторка та щосуботи. Рейси з України в Словенію виконуватимуться на літаках Embraer-145 та ATR72-600 з аеропорту «Бориспіль». Окрім того, авіакомпанія пропонує транзит до Любляни зі Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

У Windrose нагадують, що з 1 жовтня українці можуть перетинати кордон зі Словенією без дотримання 10-денного терміну самоізоляції за наявності негативного результату ПЦР тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за 48 годин в установах чи організаціях, які знаходяться на території України, вказаних словенськими органами охорони здоров'я у відповідному переліку.