Windrose запускає новий авіарейс Київ-Херсон

Авіакомпанія «Роза Вітрів» (Windrose) відкрила продаж квитків на прямі рейси Київ-Херсон, які почне виконувати з 5 жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Авіакомпанія «Роза Вітрів» (Windrose) відкрила продаж квитків на прямі рейси Київ-Херсон, які почне виконувати з 5 жовтня. У розклад вони внесені з частотою п’ять разів на тиждень до кінця жовтня. Графік дозволить здійснювати одноденні поїздки жителям Херсона до столиці», - йдеться у повідомленні.

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Вильоти з Херсона до Києва заплановані на 7:10 по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах. Рейси з Києва до Херсона будуть виконуватися о 20:40 по понеділках, вівторках, середах, п’ятницях і неділях. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин.