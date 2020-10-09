Вперше українські туроператори продаватимуть турецьку Анталію і взимку

Вперше українські туроператори запускають чартерні програми до турецької Анталії і в осінньо-зимовий період, по двічі на тиждень туди здійснюватимуть польоти авіакомпанії МАУ та Azur Air.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать інтернет-портали бронювання турів українських туроператорів.

“Наша чартерна програма до Анталії стартує вже з 18 листопада, рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень зі столиці України, у період міжсезоння наша компанія зможе запропонувати українським туристам відпочинок у 111 готелях Анатолійського регіону” - повідомила директор туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко.

За її словами, цього року для відпочинку українців у Анталії взимку сприятимуть не лише бездоганний сервіс місцевих готелів та суворе дотримання ними Протоколів безпечного туризму під час Covid-19, але й лояльна цінова політика. Вартість відпочинку у зимовий період в Анталії у готелях рівня 5* стартує від 16 тис. гривень за номер з системою “все включено”.

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Варто також зазначити, що в останні роки зимова температура в Анталії не була нижчою за 15-18 градусів вище нуля, а переважна більшість готелів, які працювали взимку у турецькій Анталії, мали рівень 5*.

В усі попередні роки з Києва до Анталії в зимовий період здійснювався, здебільшого, всього один чартерний рейс на тиждень, до місцевих курортів можна було дістатися також із пересадкою у Стамбулі.