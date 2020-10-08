Галатську вежу у Стамбулі відкрили після реставрації

Один із символів Стамбула - Галатська вежа - відкрилася для відвідувачів після реставрації.

Про це повідомило міністерство культури та туризму Туреччини у Tвіттері, передає кореспондент Укрінформу.

Як розповів журналістам міністр культури та туризму Нурі Ерсой, під час реставрації була вивезена тисяча тонн бетону, вежу укріплено та оновлено.

«Колись на цих поверхах були ресторан і кафе - їх демонтували, натомість тепер тут діють музей та виставка. З усіх вікон відкривається краєвид на Стамбул», - розповів він журналістам.

Bakanımız @MehmetNuriErsoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Galata Kulesi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. pic.twitter.com/cPsAInWRrS — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) October 5, 2020

Реставрація тривала 100 днів. Над проєктом працювало 16 архітекторів, усі етапи робіт контролювали історики та науковці.

Читайте також: Стамбул засипало градом

Нагадаємо: Галатська вежа - одна з найстаріших та найвищих у Стамбулі, побудована у 14 столітті як частина захисної стіни, що оточувала нинішній район Бейоглу.

Її висота становить 61 метр, над рівнем моря — 140 метрів. Внутрішній діаметр вежі 9 метрів, зовнішній — 16,45 метра, стіни завтовшки 3,75 метра.