На заході та частині центральної Антатолії оголошено підвищений рівень небезпеки через погодні умови - сильні опади та пориви вітру.

Стамбул засипало градом та залило дощами. Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на головне метеоуправління.

«У окремих районах й надалі очікуються значні опади, можливі буревії, різке зниження температури повітря», - повідомили метеорологи.

Рясні зливи, грози, буревії та град протягом дня спостерігали мешканці Стамбулу. За прогнозами, опади продовжаться, супроводжуватимуться сильним вітром, рясні опади можуть призвести до повеней.

Метеорологи попередили водіїв про небезпеку залишати автівки під деревами, а також закликали громадян бути обережними.

Протягом наступних днів по всій Туреччині обіцяють різке падіння денної середньої температури на 6-7 градусів.

Фото: hurriyet