Стамбул засипало градом

Стамбул засипало градом

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Укрінформ
На заході та частині центральної Антатолії оголошено підвищений рівень небезпеки через погодні умови - сильні опади та пориви вітру. 

Стамбул засипало градом та залило дощами. Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на головне метеоуправління.

«У окремих районах й надалі очікуються значні опади, можливі буревії, різке зниження температури повітря», - повідомили метеорологи.

Рясні зливи, грози, буревії та град протягом дня спостерігали мешканці Стамбулу. За прогнозами, опади продовжаться, супроводжуватимуться сильним вітром, рясні опади можуть призвести до повеней.

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Метеорологи попередили водіїв про небезпеку залишати автівки під деревами, а також закликали громадян бути обережними.

Протягом наступних днів по всій Туреччині обіцяють різке падіння денної середньої температури на 6-7 градусів.

Фото: hurriyet

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