На шведському острові туристам пропонують відчути себе доглядачем маяка

У Швеції на віддаленому острові Хамнескар, де розташовано знаменитий маяк Pater Noster, відкрився готель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lonely Planet.

Шведське дизайнерське агентство Stylt переробило на готель з дев'яти номерів із рестораном, баром і літнім кафе старовинний будинок доглядача маяка ХІХ століття на скелястому острові, звідки відкривається захопливий краєвид диких околиць. Тут одночасно можуть зупиниться до 18 гостей.

До готелю можна дістатися човном з Марстранда або Гетеборга. На самому острові можна зайнятися вітрильним спортом, каякінгом, підводним плаванням з аквалангом, взяти уроки кулінарії або медитації безпосередньо на маяку.

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Маяк Pater Noster звели на острові 1868 року. Його назва з латини перекладається як «Отче наш». Моряки читали цю молитву щоразу, коли наближалися до небезпечних рифів, що оточують острів.

Хоча Хамнескар вважався непридатним для життя, для доглядача маяка, його сім'ї та персоналу на острові побудували будинок. Впродовж майже 110 років доглядачі жили тут зі своїми сім'ями, дбали про маяк, рятували моряків, кораблі яких зазнавали аварії.

Фото: Erik Nissen Johansen