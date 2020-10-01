Два замки і форт на Рівненщині включать до «Великої реставрації» - Президент

Тараканівський форт, Острозький і Дубенський замки у Рівненській області потраплять до програми великої реставрації на наступний рік.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Рівненщину, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми зараз дивилися стенди, бачили важливі історичні, архітектурні об’єкти. Можемо назвати їх історичними, хоча, мені здається, справедливо казати, що це й туристичні «магніти» країни і, зокрема, Рівненщини», – зауважив Президент.

За його словами, туристично привабливі об’єкти за умови належного підходу та реставрації зможуть зацікавити ще більшу кількість відвідувачів.

«Тараканівський форт, Острозький замок і Дубенський замок внесли до нашої програми, яка починає працювати наступного року. Реставруватимуться замки, музеї, історичні, культурні місця по всій країні. Таких проєктів буде розпочато близько 100 наступного року», – додав Зеленський.

Президент також запевнив, що у 2021 році продовжиться спорудження доріг у межах програми «Велике будівництво».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині.

Глава держави 18 серпня підписав Указ «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму». Документ має на меті сприяти розвитку культурного потенціалу України, збереженню, популяризації та ефективному використанню національного культурного надбання, створенню умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

14 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні 2021 року.

Рівненщина запропонувала 10 національних та місцевих об’єктів, які потребують реставрації. Їх відновлення планують фінансувати з різних джерел – Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів та грантів. Серед об’єктів – обласний краєзнавчий музей, Дубенський заповідник, башта "Луцька" в Острозі, Клеванський замок, палаци у Межирічах Острозького району, Млинові, Володимирці, Садиба Валевських у Гощі, органний зал у Рівному, обласний академічний український музично-драматичний театр. Окремо був запропонований Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви".

Фото: пресслужба Офісу Президента