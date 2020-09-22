"Велика реставрація": Шмигаль каже, що регіони самі мають обрати об'єкти культури

Регіони мають визначити пріоритетні об'єкти культури та туризму, які включать до програми "Великого будівництва" наступного року.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час нараду з питань розвитку Сумської області у рамках робочої поїздки, інформує Урядовий портал.

«У наступному році ми плануємо до проєкту «Велике будівництво» долучати об’єкти культури й туризму. Регіони мають підготувати пропозиції, які могли б фінансуватися в рамках програми в наступному році. Визначити пріоритети та куди краще інвестувати, щоб це приносило результат», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, глава уряду зазначив, що Сумська область має потужні можливості для розвитку туризму, тому необхідно приділяти особливу увагу підтримці так званих «туристичних магнітів». Серед них, зокрема, комплекс «Садиба Харитоненка». Зі станом культурно-історичної пам’ятки очільник уряду під час робочої поїздки ознайомився особисто. Шмигаль також зауважив, що уряд шукатиме додаткові можливості для підтримки таких об’єктів, адже від цього насамперед виграють місцеві громади.

Участь у нараді також взяли міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко, представники уряду та народні депутати.

Ткаченко зазначив, що в Сумській області є активна громада, велика кількість фестивалів та цікаві об’єкти, як можуть стати «туристичними магнітами». Він додав, що на наступний рік плануються дві програми для розвитку таких об'єктів.

«Перша — «Велика реставрація» у сфері культури. Це театри, музеї, замки, садиби, які б могли стати «туристичними магнітами». Ми будемо приймати пропозиції від регіонів та розглядати питання співпраці між державою та місцевими громадами. І друга — створення центрів культурних послуг. Власне, це перетворення бібліотек в областях у центри сучасної атракції», — сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 22 вересня, перебуває на Сумщині в рамках робочої поїздки.

Як відомо, Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”. Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

14 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.