Гірські рятувальники виїхали на допомогу туристу, який під час мандрівки впав у кому

У Карпатах під час сходження групи людей на гору Стіг турист впав у кому. Розпочалися аварійно-рятувальні роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області в Фейсбуці.

"1 жовтня о 09:15 до начальника 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи надійшло повідомлення про те, що під час руху групи туристів, в кількості 5 осіб, за маршрутом у сторону г. Стіг у громадянина 1983 р.н., жителя м. Канів, на полонині Радул виникла гіпоглікемічна кома (за попередніми даними, без свідомості)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для проведення аварійно-рятувальних робіт направлено працівників Верховинського, Ворохтянського та Косівського пошуково-рятувальних відділень.

Читайте також: У Карпатах випав сніг

Стіг (за місцевим діалектом – Стуг) – гора в північно-східній частині масиву Свидівець (Українські Карпати). Розташована в межах Рахівського району Закарпатської області. Висота — 1704 м (за іншими даними – 1707 м). Полонина Радул розташована у Верховинському районі Івано-Франківщини.