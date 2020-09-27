У Карпатах випав сніг

27 вересня на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, температура повітря впала до 0°С, пішов дощ із мокрим снігом. За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, видимість обмежена до 100 метрів, а вітер південно-західний 10-12 м/с.

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Відео із Чорногірського хребта опублікував у мережі Руслан Гродюк.

Піп Іван – одна із найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Верхівка гори увінчана «тіарою» – кам'яною будівлею колишньої обсерваторії.