В Україну йдуть дощі та прохолода

Синоптики прогнозують на неділю, 27 вересня, дощі в деяких регіонах України.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень помірні дощі. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Дощі місцями супроводжуватимуться грозами, подекуди з градом", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 11-17°, вдень у західних областях 13-18°, у північних 16-21°, на решті території 21-26°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

На Київщині у неділю вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-16°, вдень 18-21°.