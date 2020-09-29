Нішу відпочивальників з Росії у Трускавці зайняли поляки – мер
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.
"Якщо порівнювати довоєнний період (до 2014 року), то на першому місці тут (серед відпочивальників у Трускавці – ред.) були росіяни, зараз вони зникли. І нам вдалося за останні роки замістити цю нішу поляками – торік до нас приїхало близько 40 тис. поляків", – сказав Кульчинський.
Він зазначив, що такої кількості туристів з Польщі немає на жодному курорті Західної України. "Чимось ми їх переконали, що саме в Трускавці безпечно, що тут добре запроваджені методики лікування і, мабуть, це пов’язане й зі спільною історією", – додав Кульчинський.
Водночас він поскаржився, що цьогоріч через пандемію коронавірусу Трускавець дуже постраждав, тому що іноземці не мали змоги доїхати до курорту.
"Цього року ми трошки "осиротіли". Адже 25% наших туристів – іноземці, і це дуже велика цифра… Поляки з великим відривом на першому місці, а далі – жителі Білорусі, Молдови, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Німеччини, США, Ізраїлю", – підкреслив Кульчинський.