Нішу відпочивальників з Росії у Трускавці зайняли поляки – мер

У курортному місті Трускавець Львівської області нішу відпочивальників з РФ останніми роками замістили жителі Польщі – торік їх приїхало 40 тисяч.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

"Якщо порівнювати довоєнний період (до 2014 року), то на першому місці тут (серед відпочивальників у Трускавці – ред.) були росіяни, зараз вони зникли. І нам вдалося за останні роки замістити цю нішу поляками – торік до нас приїхало близько 40 тис. поляків", – сказав Кульчинський.

Він зазначив, що такої кількості туристів з Польщі немає на жодному курорті Західної України. "Чимось ми їх переконали, що саме в Трускавці безпечно, що тут добре запроваджені методики лікування і, мабуть, це пов’язане й зі спільною історією", – додав Кульчинський.

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Водночас він поскаржився, що цьогоріч через пандемію коронавірусу Трускавець дуже постраждав, тому що іноземці не мали змоги доїхати до курорту.

"Цього року ми трошки "осиротіли". Адже 25% наших туристів – іноземці, і це дуже велика цифра… Поляки з великим відривом на першому місці, а далі – жителі Білорусі, Молдови, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Німеччини, США, Ізраїлю", – підкреслив Кульчинський.