У Трускавці вже відновили роботу половина курортних медзакладів

У місті Трускавець Львівської області після жорсткого карантину вже відновили роботу понад 50% курортних медичних закладів, які в серпні були заповнені на 40%.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

«У період карантину наші підприємства – санаторії, готелі – вже почали працювати. Вони зараз спокійно працюють без ажіотажу, без героїзму. Зрозуміло, багато речей потрібно було підготувати, але ми все зробили… У серпні вже у нас санаторії були завантажені на 40%», – сказав Кульчинський.

Він констатував, що взагалі в Трускавці є 76 курортних закладів: 33 готелі, 18 санаторіїв, 7 пансіонатів і 18 вілл. Останніми місяцями після жорсткого карантину працюють 19 готелів, 15 санаторіїв, 3 пансіонати та 5 вілл. Отже роботу відновили 55% від загальної кількості курортних закладів міста.

«Це, звичайно, як порівняти з серпнем минулого та позаминулого року, – небо і земля, але якщо говорити про чотири місяці нульової завантаженості, то це вже величезний крок уперед», – підкреслив очільник міста.

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За його словами, для відновлення роботи та прийому відпочивальників курортні заклади вкладали в забезпечення дотримання протиепідемічних заходів значні кошти. Наприклад, один із готелів витратив на це до 1,5 млн грн.

«Вони (курортні заклади – ред.) вкладають у безпеку, але кожний клієнт бачить, що його цінують, за ним слідкують, він розуміє, що він у безпеці... Там постійний потік людей. І вимоги до безпеки там високі, постійно все обробляється кілька разів на день. І у них не тільки самоконтроль, їх постійно контролює і Держпромнагляд, і міська комісія. Тому зараз перебувати у здравницях відпочивальникам безпечно, це 100%», – запевнив Кульчинський і нагадав, що наразі місто перебуває у «зеленій» зоні епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.