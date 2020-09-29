Індустріальний туризм в Україні отримає дорожню карту розвитку

Державне агентство розвитку туризму разом з Міністерством енергетики України та Українським союзом промисловців і підприємців планують розробити дорожню карту розвитку промислового туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держтуризму в Фейсбуці.

Зазначається, що нині промисловий туризм набуває популярності у всьому світі. Європейські країни активно перетворюють депресивні вугільні регіони із закритими шахтами на туристичні кластери, які приваблюють мандрівників. Це дає нові робочі місця та додаткові надходження до місцевих бюджетів, паралельно розвиваючи інфраструктуру.

В Україні один із таких туристичних продуктів сформував Кривий Ріг. Міненерго запропонує перелік інших індустріальних зон, на основі яких можна створити маршрути в межах промислового туризму.

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"В Україні є багато туристично привабливих підприємств енергетичного сектору державної та недержавної форми власності, які можуть стати унікальними туристичними об’єктами. Це може дати нове життя та можливості, а також стати інструментом диверсифікації економіки територій", – зауважили в ДАРТ.