Кривий Ріг представив свій туристичний потенціал у європейському флешмобі

Кривий Ріг представив свій туристичний потенціал у європейському флешмобі

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Укрінформ
Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, єдиний серед українських міст бере участь у міжнародному танцювальному флешмобі на території об’єктів "Європейського маршруту індустріальної спадщини" (ERIH).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу", що є в розпорядженні агентства.

"Для участі Кривого Рогу в загальноєвропейському танцювальному флешмобі "Work it Out" та презентації туристичного потенціалу міста на міжнародній арені цьогоріч обрано Музей просто неба гірничого департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", – йдеться в повідомленні.

Загалом у міжнародному заході бере участь 37 майданчиків у 10 країнах Європи. Його мета – звернути увагу на збереження індустріальної спадщини. Проводиться флешмоб до дня індустріальної культури.

Голосування за відеороботи триває з 23 до 30 вересня 2020 року. Підтримати українське місто можна лайком за посиланням

Кривий Ріг – єдине місто України, що входить до Асоціації "Європейський маршрут індустріальної спадщини" (ERIH), і де провели флешмоб.

Зазвичай до цього дійства залучають дітей, але, зважаючи на карантинні обмеження, цьогоріч в Інституті розвитку міста Кривого Рогу вирішили організувати флешмоб за участю гідів та волонтерів.

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Як відомо, Асоціація "Європейський маршрут індустріальної спадщини" (ERIH) об'єднує європейських експертів, представників підприємств, музеїв, інститутів, які працюють у напрямку збереження та практичного використання індустріального надбання. ERIH – це європейська мережа туристичних маршрутів, найбільш повне зібрання даних про важливі, привабливі промислові об'єкти.

Кривий Ріг став повноправним членом Асоціації 2018 року. До ERIH увійшли 5 об'єктів міста: кар'єр АТ "Південний ГЗК", кар'єр ПрАТ "Інгулецький ГЗК", коксохімічне виробництво ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", музей просто неба гірничого департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", скансен гірничої техніки ПрАТ "Північний ГЗК".

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