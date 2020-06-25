Дніпропетровщина презентувала сайт із туристичними цікавинками

Новий вебпортал про туристичну інфраструктуру Дніпропетровщини презентували в обласній раді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ще минулого року був проведений конкурс серед ОТГ на створення туристичних маршрутів. Це і стало початком нового туристичного ресурсу. Усі дані, які представлені відтепер на сайті, чітко вивіряються спеціалістами Історичного музею ім. Д. Яворницького. Запуск роботи ресурсу є відправною точкою у формуванні туристичного обличчя нашої області. Адже туризм – комерційна сфера, яка може приносити значний дохід громадам”, – сказала начальниця управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти Дніпропетровської обласної ради Лілія Гиренко.

За її словами, сайт “Дніпропетровщина туристична” постійно оновлюється, наповнюється новою інформацією, адже громади хочуть якнайкраще представити себе, щоб до них приїхали туристи.

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Наразі тут представлено сільський етнотуризм, а також історико-культурний, паломницький, промисловий, подієвий туризм. Сімнадцять ОТГ вже готові приймати гостей і запропонували свої маршрути, а також міста — Дніпро, Марганець, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград і Кам’янське.

Як зазначила директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького Юлія Піщанська, деякі ОТГ мають унікальну спадщину.

“Разом із обласною владою ми допомагаємо їм правильно розпорядитись цим унікальним потенціалом. Адже це не тільки прибуток, але й упізнаваність, культурний рівень та багато інших позитивних сторін”, – запевнила вона.