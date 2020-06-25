Туристичну індустрію в Україні розвиватимуть за стандартами ЄС

Туристична індустрія України має розвиватися відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, повідомляє пресслужба агентства у Facebook.

"Європейському туристу важливо розуміти, що українська туристична сфера відповідає стандартам ЄС. Зміни не відбуваються миттєво, але маємо вже працювати над адаптацією українського законодавства та орієнтуватись на європейський досвід роботи індустрії гостинності", – сказала Олеськів.

За її словами, в Україні є багато справжніх туристичних "магнітів", які можна розвивати та водночас виконувати наші зобов'язання в межах Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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У свою чергу Стефанішина висловила готовність забезпечити постійну координацію в цій сфері, бо "розвиток туризму в Україні – безумовний пріоритет".

Зокрема, на зустрічі йшлося про директиви ЄС щодо облаштування засобами доступності туристичних об'єктів та дотичної інфраструктури. Зазначалося, що системно не вирішені питання доступності туристичних об'єктів для людей з обмеженими можливостями, і це треба врахувати під час планування подальшої роботи, додали у Держтуризмі.