У Кам’янці туристи зможуть потрапити до Гончарської вежі

У Кам’янці-Подільському до Дня туризму відкрили для відвідувачів Гончарську вежу, яка кілька років поспіль перебувала на реставрації.

Як передає Укрінформ, про це сайту «Є» розповів директор Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» Василь Фенцур.

«Три останні роки Гончарська башта перебувала на реставрації. Наразі роботи завершили. Для забезпечення її стабільності розчистили ще один нижній рівень та встановили діафрагму жорсткості. Також провели археологічні дослідження, щоправда, наразі лише частково. Плануємо також ще зробити дерев’яний настил входу до вежі та вже наступного року провести ґрунтовніші дослідження. За деякими матеріалами, тут могла бути ще прибудова, але поки ми не знайшли ні слідів, ні фундаментів, які б це підтвердили», – зазначив Фенцур.

Під час робіт відновили первісну форму даху башти, облаштували залізобетонне монолітне перекриття, на якому встановили два яруси дерев’яних галерей. З них відвідувачі зможуть оглянути середньовічну систему оборони найбільшої башти в східній частині Кам’янця.

Профінансувало роботи Міністерство культури (близько 1 млн 300 тис. грн) та частково – заповідник.

«Відвідувачі зможуть прогулятися відновленими галереями, оглянути панораму з бійниць. Також ми встановили експозиційні планшети з інформацією про пам’ятку та її реставрацію», – додав Фенцур.

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Відкриття башти приурочили до Всесвітнього дня туризму, який щороку відзначається 27 вересня.

Як відомо, Гончарна вежа – історична пам'ятка архітектури XVI століття, була зведена 1583 року і закріплена за гончарним цехом. Це частина оборонного комплексу Старого міста, побудована з використанням винаходів німецького інженера Альбрехта Дюрера. Саме під час її спорудження застосували нову для тих років технологію будівництва укріплень – парапет зі зрізом. З боку каньйону споруда була п'ятиярусною, а з боку міста – триярусною. Аж до кінця XVII століття вежу покривав гостроверхий дах зі спостережним майданчиком. Верхні поверхи було обладнано для артилерії, а нижні – для ручної вогнепальної зброї.

Фото: Вікіпедія