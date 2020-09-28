В Ужгородському скансені відкрили Трансільванські ворота

В Ужгороді до Дня туризму відкрили новий вхід до найстарішого скансену в країні. Ворота назвали "Трансільванськими", тепер відвідувачі зможуть потрапити до музею з вулиці Ольбрахта, просто від зупинки туристичних автобусів.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Трансільванські ворота – новий вхід в обласний музей архітектури і побуту відкрили разом із керівництвом закладу, ужгородськими гідами та іншими представниками туристичної сфери. Тепер потрапити у музей можна буде сходами з боку вулиці Ольбрахта – практично одразу, вийшовши із туристичного автобусу”, – написав Петров.

Як зазначив голова ОДА, "подія із серії "здавалося б дрібниця". Однак, як виявилося, багато туристів, після відвідин Ужгородського замку просто не доходять до скансена! Ужгородський скансен заслуговує на увагу! Тут, як і всюди на Закарпатті, цікаво, смачно, колоритно, це чудове місце для сімейного відпочинку, в чому сьогодні разом із дружиною і дітьми вчергове переконалися".

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Як відомо, Ужгородський скансен — найстаріший в Україні, заснований в 60-х роках ХХ століття. Розташований в самому серці міста, поруч із головною пам’яткою Ужгорода – замком.

Фото: Олексій Петров