Законопроєкт про туризм пропонує прийнятний розмір фінансової гарантії туроператорів – Нальотов

Новий законопроєкт про туризм, який у понеділок буде зареєстрований у Верховній Раді, пропонує доволі прийнятний для туроператорів розмір фінансової гарантії.

Про це народний депутат України, голова підкомітету з питань туризму та курортів комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Дмитро Нальотов сказав, презентуючи на пресконференції в Укрінформі законопроєкт.

"Сума фінансового забезпечення значно менша, ніж попередніх редакціях. Ми консультувалися з великими гравцями туристичного ринку, із туроператорами і турагентствами. Це буде 10% від валового доходу, або це для новостворених туристичних операторів сума не менше 50 тисяч євро. Це сума, яка є порогом виходу на ринок. Сьогодні для туроператора це невеликі кошти у світових рамках", – сказав Нальотов.

За його словами, автори законопроєкту залишаються відкритими для обговорення цього питання: якщо хтось запропонує кращу ідею, дієву та ефективну для створення такої "фінансової подушки", яка дасть змогу повернути туристів в Україну, вона буде врахована.

Як повідомлялося, 28 вересня в Укрінформі презентували новий проєкт закону "Про туризм".