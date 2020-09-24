Туристів кличуть на онлайн-екскурсію садибою "сталевого короля" Вінниці

Онлайн-мандрівники зможуть потрапити на віртуальну екскурсію пам’яткою архітектури – садибою Боруха Львовича, якого називають "сталевим королем" Вінниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради у Фейсбуці.

"25 вересня Сергій Гула, заступник директора Центру історії Вінниці, що нині оселився в садибі Львовича, проведе віртуальну екскурсію "В гостях у мецената". Скористайся можливістю потрапити в унікальну подорож легендарною вінницькою садибою. Захід безкоштовний, кількість учасників не обмежена реєстраціями. Все буде проходити у форматі онлайн із трансляцією у Фейсбуці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Борух Львович був одним із найзаможніших вінничан свого часу, репрезентував інтереси єврейської громади міста серед гласних міської думи. Заощадливий і водночас щедрий на благодійництво купець увічнив своє ім’я насамперед у металевих люках із власними ініціалами, а також завдяки ошатній садибі незвичної форми, що стала окрасою Вінниці й осередком освіти різних часів.

Учасники онлайн-екскурсії дізнаються, в якому історичному районі розташувалася садиба "сталевого короля" Вінниці, почують історію його родини, ознайомляться з різними періодами життя цього помешкання, зокрема часом перебування тут кабінету головного отамана УНР Симона Петлюри. Крім того, буде змога прогулятися кімнатами садиби та побачити, де збереглося оригінальне оздоблення.

Старт екскурсії – о 18:00. Трансляція запуститься на сторінці департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради і буде продубльована на сторінці Центру історії Вінниці в Фейсбуці.

Садиба Львовича – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення. Вона була споруджена у 1913 році на замовлення купця 1-ї гільдії, власника чавуноливарного заводу, гласного Вінницької міської думи, відомого підприємця та благодійника Боруха Мошковича (Бориса Мойсейовича) Львовича. Архітектурні риси еклектики підкреслюють витонченість садиби, характерну для міст Причорномор’я.

У період Тимчасової столичності Вінниці впродовж лютого 1919 року у стінах садиби розміщувалося Міністерство пошт і телеграфів УНР, а з 7 травня до 19 червня 1920 року тут перебувала Військово-похідна та цивільна канцелярія Головного отамана Військ і Флоту УНР, Голови Директорії Симона Петлюри.

З 1921 року у будинку був політвідділ 24-ї Симбірсько-Самарської "Залізної" стрілецької дивізії Збройних сил України і Криму УСРР. А у 1932 р. тут оселився Вінницький обласний комітет радіомовлення, який неодноразово змінював свою назву та діяв до 2018-го. Від 2 січня 2020 року пам’ятка перебуває у користуванні КП "Центр історії Вінниці" на правах оренди. Згодом у будинку планують створити Музей міста.