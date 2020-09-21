Найстаріша в Україні дослідна станція кличе на екскурсію

У музеї найдавнішої в Україні Полтавської науково-дослідної станції імені Миколи Вавилова в суботу, 26 вересня, відбудеться екскурсії для всіх охочих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

Учасники екскурсії, зокрема, зможуть дізнатися про організацію Полтавського товариства сільського господарства у 1865 році та створення 1884 року Полтавського дослідного поля. Також екскурсанти почують розповіді про відомих вчених, які працювали на Полтавщині: Миколу Вавилова, Анастаса Зайкевича, Олександра Ізмаїльського, Павла Костичева, Володимира Вернадського та їхні відкриття.

Крім того, в музеї Полтавської науково-дослідної станції імені Миколи Вавилова обіцяють розповісти про дослідницьку та селекційну роботу, яка ведеться на полях дослідного поля сьогодні.

Участь в екскурсії платна, щоб долучитися, потрібно попередньо зареєструватися. Початок – об 11.10.

Фонд музею на території дослідної станції імені Миколи Вавилова налічує близько 50 тисяч експонатів. Усі вони присвячені історії дослідної станції та дослідного поля, заснованого 136 років тому.