Україна готова стати транзитом для туристів між Європою та Китаєм – Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжунем розвиток туристичної співпраці між двома країнами.

Про це Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Ввівши туристичний безвіз, наша країна готова стати транзитом між Європою та Китаєм. Ми із великою гостинністю також будемо раді бачити туристів в Україні. Наш авіаринок відкритий для встановлення прямих авіарейсів китайських авіакомпаній. Можливо почати із головних туристичних центрів України – Києва, Львова та Одеси», – підкреслив Немчінов.

Також міністр зауважив, що попри пандемію COVID-2019 пасажиропотік з Китаю збільшився.

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Як повідомлялося, з 1 серпня 2020 року, відповідно до указу Президента України, в односторонньому порядку діє туристичний безвіз для громадян Китайської Народної Республіки.

Попри односторонність такого рішення, це сигнал від України про готовність до важливих спільних кроків та кооперації в туристичній сфері, переконаний Немчінов.