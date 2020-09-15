Біля Львова відкрили єдиний в Україні публічний парк сучасної скульптури

У селі Стрілки біля Львова 15 вересня відкрили нову туристичну локацію – скульптурний PARK3020, в якому презентують роботи сучасних українських митців із каменю, металу, бетону і граніту.

Тут представлені роботи 23 митців зі всієї України – від невеликих скульптур до триметрових конструкцій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мета PARK3020 – підтримка українських художників, які працюють із сучасною скульптурою. Інституція створює передумови для розвитку нового професійного покоління українських художників та їх презентації на міжнародному рівні», – зазначили організатори.

Довгострокові цілі парку, за їхніми словами, передбачають постійну експозицію та навчальні програмами, а також розбудову розвитку інфраструктури парку й регіону та побудову позитивного іміджу української культури за кордоном.

3020 – символічне число, амбіція розвитку на тисячоліття.

Біля Львова відкрили єдиний в Україні парк сучасної скульптури / Фото: PARK3020

Вагомий компонент роботи парку скульптур – міжнародний культурний обмін. У його межах в 2020-2022 роках передбачається співпраця з ключовою інституцією презентації публічного мистецтва у Великій Британії – Yorkshire Sculpture Park.

У парку представлено проєкти українських скульпторів Назара Білика, Анни Звягінцевої, Олексія Золотарьова, Антона Логова, Анни Надуди, Богдана Томашевського та інших.

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На відкритті парку було багато зірок. Серед них Марія Єфросиніна, яка поділилася своїми емоціями від побаченого: «Україна може пишатися не тільки спортсменами, артистами, художниками й духом свободи, а ще й справжнім, визнаним світовим співтовариством сучасним скульптурним парком. Проєкт створювався понад шість років. Близько сорока неймовірної краси скульптурних споруд, розташованих на гектарах землі, подарують вам той вид вражень, які «на все життя». Вхід вільний для всіх охочих. Головне – не лінуйтеся, приїжджайте».

Вхід до парку безкоштовний за попередньою реєстрацією, повідомляють організатори.

Фото: PARK3020