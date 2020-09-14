У Канаді зловмисники зруйнували популярну туристичну атракцію

Популярну серед туристів канатну дорогу "Sea-to-Sky Gondola" у місті Скваміш у канадській провінції Британська Колумбія вдруге за рік зрізали зловмисники.

Про це повідомили у сквамішському відділенні Канадської королівської кінної поліції, передає кореспондент Укрінформу.

"Охорона "Sea-to-Sky Gondola" поінформувала поліцію, що канатну дорогу було перерізано, й гондоли впали на землю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, бо він стався пізно вночі у неробочий час.

Генеральний директор канатної дороги Кірбі Браун розповів CBC News, що на камерах відеоспостереження видно, як невстановлена особа пошкоджує кабель. "Ця особа не переймалася власним життям й збереженням кінцівок. Вона хотіла зробити саме те, що зробила, й провела усе швидко й вправно", – сказав Браун.

За його словами, збитки власників канатної дороги ще не підраховані, але вони, ймовірно, становитимуть 5-10 млн канадських доларів (3,8-7,7 млн доларів США).

Наразі на місці інциденту триває розслідування, поліція частково зупинила рух автомобілів та з використанням собак проводить розшукову операцію. Трос, який обрізали, має товщину 55 мм і здатний одночасно транспортувати 240 людей у 30 гондолах.

Як повідомлялося, у серпні 2019-го зловмисники вже обрізали канатну дорогу. Її роботу було відновлено лише у травні цього року.

Фото: loveandconfetti.ca (на головній); bc.rcmp-grc.gc.ca