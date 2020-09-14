У Таїланді відкрили ресторан для тих, хто скучив за авіаподорожами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Insider.
Компанія, яка через пандемію була змушена зупинити більшість своїх авіаперевезень, перетворила кафетерій своєї штаб-квартири в Бангкоку на тематичний ресторан і відкрила його для усіх охочих. У закладі можна скуштувати лише страви, які подають на борту Thai Airways.
Відвідувачі піднімаються до приміщення справжнім трапом. Нагорі біля входу їх зустрічають бортпровідниці. Інтер’єр закладу схожий на борт літака – для меблів використали запасні частини двигунів, ілюмінаторів і лопаті гвинтів. Крім того, гостям видають посадковий талон.
У такий спосіб компанія намагається компенсувати частину доходу, втраченого під час пандемії. У планах – відкриття аналогічних ресторанів в інших офісах Thai Airways.
Фото: THAI Catering/Facebook