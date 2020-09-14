У Таїланді відкрили ресторан для тих, хто скучив за авіаподорожами

Таїландський авіаперевізник Thai Airways відкрив ресторан для тих, хто хоче відчути себе на борту літака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Insider.

Компанія, яка через пандемію була змушена зупинити більшість своїх авіаперевезень, перетворила кафетерій своєї штаб-квартири в Бангкоку на тематичний ресторан і відкрила його для усіх охочих. У закладі можна скуштувати лише страви, які подають на борту Thai Airways.

Відвідувачі піднімаються до приміщення справжнім трапом. Нагорі біля входу їх зустрічають бортпровідниці. Інтер’єр закладу схожий на борт літака – для меблів використали запасні частини двигунів, ілюмінаторів і лопаті гвинтів. Крім того, гостям видають посадковий талон.

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У такий спосіб компанія намагається компенсувати частину доходу, втраченого під час пандемії. У планах – відкриття аналогічних ресторанів в інших офісах Thai Airways.

Фото: THAI Catering/Facebook