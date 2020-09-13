Авіакомпанія LOT скасувала плату за зміну дати і маршруту у квитках

Польська авіакомпанія LOT оголосила про скасування плати за зміну дати вильотів і маршруту в усіх квитках, заброньованих з 10 вересня до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє avianews.com, передає Укрінформ.

Нові правила поширюються на всі типи тарифів, у тому числі найдешевші (Saver) без включеного багажу.

Тепер пасажири авіакомпанії мають право необмежену кількість разів змінювати дату вильоту або маршрут. Якщо під час таких змін виникає тарифна різниця, і новий квиток коштує дорожче, ніж старий, треба буде доплатити.

Змінити дату вильоту можна за допомогою функції управління бронюванням на сайті LOT. Якщо необхідно змінити маршрут, пасажиру доведеться телефонувати в колл-центр авіакомпанії.

За старим бронюванням, оформленим до 10 вересня, LOT дозволяє змінювати дату або маршрут один раз без оплати штрафу.