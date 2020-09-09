Квест, екскурсії та гра: Луцьк кличе на святкування свого 935-річчя

У Луцьку з нагоди 935-ї річниці міста для місцевих та туристів підготували різноманітні святкові заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Луцька міськрада.

"Цьогоріч місто Луцьк відзначає 935-ту річницю. І хоча пандемія коронавірусу вплинула на святкування такої визначної для нашого міста дати, все ж ми підготували для лучан та гостей міста різноманітні заходи. Всі вони відбуватимуться переважно на свіжому повітрі з дотриманням карантинних обмежень, встановлених на дату проведення кожного заходу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремі події вже відбулися минулої неділі. Однак попереду на усіх охочих чекає ще багато цікавого.

Так, зокрема, 12 вересня відбудуться концерти, ярмарок народних ремесел, презентація промоційного туристичного відеоролика про місто, квест "Княжими стежками", презентація гри “Луцький пан”, інтерактивний мистецький перформанс "Таємниці Луцького замку", нічна театралізована екскурсія "На вікенд до Луцька" (для туристів, кількість місць обмежена, участь відповідно до заповненої гугл-форми), майстер-класи для дітей та молоді тощо.

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Крім того, на площі Ринок відкриють інформаційну таблицю, присвячену найдавнішому сатиричному твору української літератури “Пашквіль”, а у сквері на проспекті Волі, 3 – пам'ятник Анні Київській у межах проєкту “Шлях Королеви”.

У неділю, 13 вересня, на лучан та гостей міста, зокрема, чекають безкоштовна екскурсія “Луцьк – місто з душею!” та “Вечірня екскурсія у Луцькому замку” (для місцевих жителів, кількість місць обмежена, участь відповідно до заповненої гугл-форми).

Святкові заходи у Луцьку / lutskrada.gov.ua