Полтава кличе на безкоштовні театралізовані екскурсії

У Полтаві в межах Днів європейської спадщини, що триватимуть у місті з 18 до 22 вересня, відбудеться п’ять безкоштовних тематичних екскурсій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Полтава туристична".

"Полтавці та гості міста на безоплатній основі через систему обов’язкового попереднього запису (шляхом онлайн-реєстрації або за телефоном) матимуть унікальну можливість почути маловідому інформацію в незвичній подачі з елементами театралізації", – розповіли організатори екскурсій.

Дні європейської спадщини, з нагоди яких відбудуться мандрівки, в Полтаві проводитимуться вже вдруге. Це спільний культурно-освітній проєкт Ради Європи і Міністерства культури та інформаційної політики України. Щороку він має тематичну спрямованість: у 2020-му це – "Спадщина і освіта: уроки, які варто повторити".

Тож, 18 вересня на охочих чекає інтерактивна велоекскурсія "Рух тіла, рух думки, рух життя… (Спортивний рух у Полтаві кінця ХІХ – початку ХХ ст.)".

Наступними впродовж 19-22 вересня будуть сюжетно-тематичні екскурсії з елементами театралізації та музичного супроводу: "Минуле, що живе в майбутньому", "Музика і живопис: символіка музичних інструментів у європейському образотворчому мистецтві", "Освітній простір Панаса Мирного" й "Освітні традиції на Шведській Могилі".

В учасників екскурсій обов’язково мають бути індивідуальні засоби протиепідемічного захисту, крім того на початку заходів всі пройдуть обов’язковий температурний скринінг. Організатори можуть відмовити екскурсанту в наданні послуги за наявності в нього очевидних симптомів респіраторного захворювання.

Кількість місць обмежена, тож всі охочі мають попередньо зареєструватися.