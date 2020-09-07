Туристичні "магніти" Чернігівщини презентували журналістам східних областей

На Чернігівщині визначилися з туристичними "магнітами" і презентували їх журналістам трьох східних областей, які завітали до регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"У Чернігівській області до переліку (туристичних "магнітів" – ред.) увійшли такі пам'ятки: Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця", Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній", Парк природи "Беремицьке" та Міжрічинський регіональний ландшафтний парк, Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" та Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Ігоревім", – ідеться в повідомленні.

Журналістам Донецької, Запорізької та Луганської областей "магніти" для мандрівників презентував заступник директора департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА Павло Веселов. Він показав гостям відеоролики про зазначені заповідники й парки та наголосив, що їхній розвиток і розбудова тривають.

Веселов додав, що за кількістю пам’яток культурної спадщини Чернігівщина посідає одне з провідних місць в Україні. Їх налічується близько 9 тисяч, з яких майже 2 тисячі мають статус національних.

Престур журналістів східних областей на Чернігівщину відбувся в межах проєкту "Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні". Організувала його громадська організація "Центр міжнародної безпеки".

Як повідомлялося, цьогоріч у нашій країні започатковано проєкт "Магніти України" з пошуку успішних проєктів-символів, які зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. Він передбачає визначення в кожній області трьох-п’яти найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.