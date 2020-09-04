Водоспади й заказники: Івано-Франківщиною "проклали" 14 нових віртуальних турів

На головному туристичному порталі Івано-Франківської області та сервісах Google з’явилися 14 нових віртуальних турів привабливими туристичними об’єктами краю.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко в фейсбуці.

"Завершено ще одне наше завдання 2020 року – оцифрування нових туристично привабливих об'єктів Івано-Франківської області. Всього на головному туристичному порталі області www.iftourism.com розміщено вже понад 40 турів", – написав Передерко.

Як зазначається на iftourism.com, цьогоріч за рахунок коштів комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки створено 14 нових віртуальних турів об’єктами природної та культурної спадщини, які мають туристичну привабливість.

Над оцифруванням об’єктів працював авторизований фотограф Google, тури інтегровані у всі сервіси Google і на портал iftourism.com.

Відтепер прогулятися онлайн можна геологічною пам'яткою природи "Скельний коридор Довбушанки", масивом "Угорські скелі", ландшафтними заказниками "Цапове" й "Бовкоти", водоспадами Яворівський Гук, Яворівська Ніагара, Лужківським водоспадом, "Сріблястими" водоспади (Великий Гук, Малий Гук, Терношорський Гук), лісовим заказником "Терношори", церквами Різдва Пресвятої Богородиці у с. Яворів і Успіння Пресвятої Богородиці у с. Пістинь, а також Музеєм історії Давнього Галича (музей історії релігії Західної України).

Оцифрування туристичних атракцій Івано-Франківщини для збільшення їхньої привабливості й залучення в область ширшої аудиторії потенційних екскурсантів і туристів – один із елементів проєктів цифрового маркетингу, над якими продовжує працювати Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації.