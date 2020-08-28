У Житомирі протестують першу туристичну стелу

У центрі Житомира встановлюють першу в області стелу з туристичною інформацією для жителів міста та мандрівників, яка працюватиме в тестовому режимі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Житомирський обласний туристичний інформаційний центр у фейсбуці.

"У Житомирі з’явиться перша в області туристична стела. Це сенсорний кіоск, оснащений Wі-Fі та запрограмований ділитись актуальною інформацією з житомирянами та туристами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стелу встановлять біля облдержадміністрації на майдані С.П. Корольова. Там всі охочі зможуть дізнатися про заходи, туристичні об’єкти, маршрути та відсканувати QR-коди на віртуальні тури й аудіогіди.

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У тестовому режимі стела працюватиме українською, а далі до неї планують додати ще щонайменше 5 мов.

Фото: Житомирський обласний туристичний інформаційний центр