На Житомирщині планують спекти найбільший малиновий пиріг

У с. Костівці Брусилівського району Житомирщини в п’ятницю, 28 серпня, відбудеться гастрономічний фестиваль "Брусвяна-Україна 2020" з ягідним ярмарком і конкурсом пирогів з малини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"На Брусилівщині 28 серпня відбудеться обласний фестиваль "Брусвяна-Україна 2020". На відвідувачів фестивалю чекає безліч подарунків, ягідний ярмарок, розпродаж садових товарів, дегустація ягідного вина, святкова лотерея, майстер-класи, а також конкурс малинових пирогів, зокрема буде встановлено рекорд України на найбільший малиновий пиріг", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в межах заходу проведуть екскурсії розсадником "Брусвяна", конкурс городніх опудал, майстер-клас зі створення вінків, фермерську дискотеку. Також на відвідувачів фестивалю чекає святкова концертна програма від гурту "Древляни".

В облраді зазначили, що для запобігання поширенню COVID-19 під час заходу обов'язковим є використання засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) та дотримання соціальної дистанції (1,5 метра).