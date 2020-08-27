На Житомирщині планують спекти найбільший малиновий пиріг
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.
"На Брусилівщині 28 серпня відбудеться обласний фестиваль "Брусвяна-Україна 2020". На відвідувачів фестивалю чекає безліч подарунків, ягідний ярмарок, розпродаж садових товарів, дегустація ягідного вина, святкова лотерея, майстер-класи, а також конкурс малинових пирогів, зокрема буде встановлено рекорд України на найбільший малиновий пиріг", – йдеться в повідомленні.
Крім того, в межах заходу проведуть екскурсії розсадником "Брусвяна", конкурс городніх опудал, майстер-клас зі створення вінків, фермерську дискотеку. Також на відвідувачів фестивалю чекає святкова концертна програма від гурту "Древляни".
В облраді зазначили, що для запобігання поширенню COVID-19 під час заходу обов'язковим є використання засобів індивідуального захисту (маски, рукавички) та дотримання соціальної дистанції (1,5 метра).