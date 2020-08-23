Екскурсії й катання на лижах: в Олешківських пісках пройде Wild Desert Ultratrail
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради.
Організатори зазначають, що захід має різнобічний характер. Крім спортивної частини, програмою передбачено прогулянки-екскурсії з гідом пустелею в перший день фестивалю, катання на лижах/бордах по піску, сеанс вечірньої йоги під сонцем, перегляд на великому екрані тематичного кіно.
Цьогоріч до марафонських дистанцій (42 і 21 км) було додано дистанції для новачків 5 і 10 км.
Усіх учасників і гостей чекає трансфер з Херсона і назад. Два дні працюватиме польова кухня.
За інформацією організаторів, захід відбуватиметься згідно з рекомендаціями МОЗ щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Зареєструватися для участі в фестивалі Wild Desert Ultratrail можна до 9 вересня за посиланням.