Екскурсії й катання на лижах: в Олешківських пісках пройде Wild Desert Ultratrail

На території Національного природного парку "Олешківські піски" 12-13 вересня триватиме п’ятий спортивний фестиваль Wild Desert Ultratrail.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради.

Організатори зазначають, що захід має різнобічний характер. Крім спортивної частини, програмою передбачено прогулянки-екскурсії з гідом пустелею в перший день фестивалю, катання на лижах/бордах по піску, сеанс вечірньої йоги під сонцем, перегляд на великому екрані тематичного кіно.

Цьогоріч до марафонських дистанцій (42 і 21 км) було додано дистанції для новачків 5 і 10 км.

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Усіх учасників і гостей чекає трансфер з Херсона і назад. Два дні працюватиме польова кухня.

За інформацією організаторів, захід відбуватиметься згідно з рекомендаціями МОЗ щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Зареєструватися для участі в фестивалі Wild Desert Ultratrail можна до 9 вересня за посиланням.