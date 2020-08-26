Туристи залишають прикарпатські курорти через закриття закладів харчування – мер Косова

На Прикарпатті туристи виїжджають з Косівського району, тому що через епідситуацію тут закрилися заклади харчування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Косівський міський голова Юрій Плосконос.

«Туристів нині можуть приймати лише готелі. У червні туристична галузь почала оживати, а тепер повторно зупиняється. У нас є міський комунальний Туристично-інформаційний центр. Ми зупинили його роботу ще в березні. Літом не було сенсу його відкривати. Заявок від організованих груп не було. Ситуація дуже сумна. Тепер туристів ніхто не просить з Косова. Якщо вони живуть в такому закладі, який надає послуги харчування, то ще пів біди. В іншому випадку люди виїжджають самі, тому що заклади харчування закрилися», – зазначив Плосконос.

Він погоджується з тим, що причиною зростання захворюваності в західних регіонах України є релігійні обряди. Однак додає, що в людей викликає обурення закриття крамниць, перукарень і закладів харчування.

«Тобто, «б’ють» по тих, хто не має до названої причини відношення і міг би контролювати карантинні вимоги у своїй діяльності», – зауважив міський голова.

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Він також стверджує, що за тиждень перебування у «червоній» зоні епідситуація в Косові не покращилася.

«Передумов для того, щоб карантин скасували, поки немає», – повідомив Плосконос.

Як повідомляв Укрінформ, на Прикарпатті з 24 серпня до червоного рівня епідеміологічної небезпеки увійшли Городенківський, Тисменицький райони та місто Коломия. Косівський район перебуває у «червоній» зоні епіднебезпеки з 17 серпня.

Станом на 26 серпня на Прикарпатті зареєстровано 8 321 випадок захворювання на коронавірус. В Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу – 1 670 нових випадків.

Косів — місто в Україні, районний центр Косівського району Івано-Франківської області. Розташоване біля підніжжя Українських Карпат, у долині річки Рибниці, притоці Прута. З вересня 2004 року місто Косів має статус міста-курорту.