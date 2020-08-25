Киргизстан зацікавлений у налагодженні туристичних зв’язків з Україною і готовий усіляко сприяти цьому, співпрацюючи з українськими туроператорами.

Про це заявили учасники пресконференції в Укрінформі з нагоди відкриття фотовиставки "29-річчя Незалежності Киргизької Республіки", яке відзначається 31 серпня.

"Хочу звернутися до туроператорів з проханням розвинути зв'язки туристичних галузей двох країн. Це дуже важливо для зближення двох народів. Хоча є труднощі – наприклад, відсутність прямих рейсів, але можна літати через Стамбул або Алмати. Але, сподіваюся, незабаром ці труднощі буде врегульовано", – сказав керівник киргизької діаспори в Україні Таалайбек Сарієв.

Він вважає, що в Україні існує попит на туризм до Киргизстану, і йому лише треба дати поштовх у вигляді налагодження співпраці туроператорів обох країн.

"Років 10 тому у Борисполі я познайомився з одним українцем, який летів у Киргизстан, щоб об’їхати на велосипеді Іссик-Куль. За три роки я знову зустрів його в Борисполі, і з ним уже була група 40 людей. Вони сказали, що щороку їздять і чимдалі більше охочих, тому що це прекрасна країна, де багато місць, які можна відвідати", – зазначив Сарієв.

Водночас радник Посольства Киргизької Республіки в Україні Ермек Сарибаєв розповів, що Киргизстан проводить економічні реформи для створення сприятливих умов і захисту інтересів бізнес-середовища, розглядаючи нову модель взаємодії між державою і бізнесом.

"Киргизстан надає інвесторам найсприятливіший режим, який передбачає, зокрема, можливість репатріації отриманого прибутку й дивідендів, ліберальні умови для інвестування, наявність податкових пільг і преференцій. У національному законодавстві передбачено всі положення, які забезпечують повний захист інвесторів від різноманітних ризиків. Киргизьку Республіку віднесено до групи країн з розвинутим ринком державно-приватного партнерства", – зазначив Сарибаєв.

Українських туроператорів кличуть до Киргизстану / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Тим часом генеральний директор української туристичної компанії "Феєрія" Ігор Захаренко провів нещодавно інфотур до Киргизстану і вважає цю країну вкрай привабливою для туризму.

"Я люблю вільні й безпечні країни, куди спокійно приїжджаєш і де не дивишся за сумками, за фотоапаратом, не питаєш дозволу на те, щоб фотографувати. Киргизстан – одна з таких країн, де відчуваєш себе в безпеці. Це вільна країна дуже добрих людей. Киргизстан здався мені найбільш європейською країною того регіону. Це люди, які рухаються й хочуть змін, і вони дуже близькі до нас. І дуже тішить, що Киргизстан рухається в бік Європи, а не навпаки. Киргизстан – країна безпечна й дуже смачна – з екологічно чистою їжею", – розповів Захаренко.

Він вважає Киргизстан з його горами, водоспадами, термальними джерелами, соколиними полюваннями тощо "дуже різноманітною країною не на одну подорож».

Історія території Киргизстану налічує понад 2200 років (за деякими даними – 3000 років), охоплюючи найрізноманітніші культури та імперії. Киргизстан історично перебував на перехресті кількох великих цивілізацій як частина Великого шовкового шляху та інших комерційних і культурних маршрутів, а високогірна місцевість допомогла країні зберегти свою древню культуру. Цю територію здавна населяли незалежні племена і клани, проте Киргизстан періодично потрапляв під іноземне панування і досяг суверенітету як національна держава лише після розпаду СРСР в 1991 році.