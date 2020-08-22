Airbnb заборонив винаймати помешкання для вечірок

Популярний сервіс оренди житла Airbnb змінив свої правила з огляду на пандемію: відтепер помешкання не можна винаймати для вечірок та одночасно у ньому можуть проживати не більш ніж 16 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зміни до правил оренди житла набули чинності з 20 серпня.

В компанії зауважили, що 73% господарів і раніше забороняли вечірки у своїх помешканнях. Однак на тлі поширення коронавірусу та вимог щодо дотримання соціальної дистанції Airbnb вважає доречним офіційно змінити правила оренди. Відтепер у сервісі не буде фільтру пошуку житла «дружнє до проведення заходів».

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Також у компанії попередили власників помешкань та гостей, що в разі порушення нових правил Airbnb блокуватиме їм доступ до сервісу та навіть позиватиметься до суду. Також оголошено, що ці нові правила діятимуть безстроково.

Як повідомлялося, через кризу, пов’язану з COVID-19, Airbnb скорочує чверть свого персоналу. Це пов’язано з намаганням компенсувати втрату прибутків. Із 7,5 тисяч співробітників звільнять приблизно 1,9 тисяч людей.

Під час пандемії сервіс також запустив посилений протокол із прибирання приміщень. Зокрема, якщо у людини, яка проживали в орендованому помешканні виявили коронавірус, мають продезінфікувати поверхні, відкрити вікна та не здавати квартиру чи будинок упродовж 24 годин.