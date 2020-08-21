У Житомирі відкрили Музей виборчого трешу

У приміщенні Житомирської філії "Суспільного" відкрили Музей виборчого трешу, експонати якого можна оглянути до 21 вересня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координатор руху "Чесно" Віта Думанська.

"Ми проводимо таку виставку у 8 містах, і Житомир уже четвертий. Тут зібрані більше сотні експонатів, які ілюструють виборчу історію з кінця 1990-х років і до останніх парламентських виборів. Також покажемо добірку відео з політичною рекламою, де можна побачити, як змінюються повідомлення, які хочуть донести до виборців", – розповіла Думанська.

В експозиції представлені агітаційні матеріали, чорний виборчий піар, а також елементи підкупу виборців.

Музей виборчого трешу / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

За словами Думанської, до Житомира привезли дві цікаві інсталяції. Одна із них – "Депутатський секонд-хенд" – нагадує про одного народного депутата, який роздавав вживані речі у приміщення селищної ради на Київщині, скориставшись благодійним фондом. Інша інсталяція називається "Депутатський торт" – це метровий торт від народного депутата Ігоря Кононенка, з яким він приїздив на день села.

"Якщо раніше виборцям роздавали пакети з олією, гречкою, згущеним молоком, то зараз гречка еволюціонувала, і нас кличуть на концерти. У 2020 році з’явилося таке явище, як "коронавірусна гречка", коли кандидати, депутати, партії піаряться на темі коронавірусу та своїй допомозі медзакладам", – додала координторка руху «Чесно».

Як розповіла продюсерка Житомирської філії "Суспільного" Таміла Бутко, експонати до музею зносили її колеги та знайомі, а також надійшло кілька посилок із районів Житомирщини.