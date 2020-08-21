Гостей чернігівського Валу зустрічатимуть нові скульптури

У Чернігові на Валу встановлять скульптурну композицію з чотирма історичними постатями: князем Мстиславом Хоробрим, Нестором-Літописцем, полковником Мартином Небабою і архієпископом Лазарем Барановичем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.

На майданчику біля входу на Вал уже встановили кам’яні блоки, які стануть частиною першої скульптурної групи, а також дві скульптури. Зазначається, що фігури невеликі: висота Мстислава – 2,25 метра, а Нестора – лише 1,5 метра.

За роботою стежить автор архітектурного проєкту вхідної групи парку, скульптор Олексій Шевченко. Він розповів, що друга скульптурна група – полковника Мартина Небаби та архієпископа Лазаря Барановича – буде повністю готова за 2-3 тижні.

Також в центрі майданчика вже з’явився камінь, на який будуть встановлювати бронзовий макет історичного Дитинця авторства чернігівського історика Олександра Бондаря. По колу на його підніжжі на бруківці зроблять пояс з чотирма історичними гербами Чернігова і чотирма табличками з історичними датами. За словами Олексія Шевченка, макет ще відливають.

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У міськраді обіцяють, що скульптурні групи будуть повністю готові до Дня міста Чернігова, що відзначається 21 вересня.