Гостей чернігівського Валу зустрічатимуть нові скульптури
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської міськради.
На майданчику біля входу на Вал уже встановили кам’яні блоки, які стануть частиною першої скульптурної групи, а також дві скульптури. Зазначається, що фігури невеликі: висота Мстислава – 2,25 метра, а Нестора – лише 1,5 метра.
За роботою стежить автор архітектурного проєкту вхідної групи парку, скульптор Олексій Шевченко. Він розповів, що друга скульптурна група – полковника Мартина Небаби та архієпископа Лазаря Барановича – буде повністю готова за 2-3 тижні.
Також в центрі майданчика вже з’явився камінь, на який будуть встановлювати бронзовий макет історичного Дитинця авторства чернігівського історика Олександра Бондаря. По колу на його підніжжі на бруківці зроблять пояс з чотирма історичними гербами Чернігова і чотирма табличками з історичними датами. За словами Олексія Шевченка, макет ще відливають.
У міськраді обіцяють, що скульптурні групи будуть повністю готові до Дня міста Чернігова, що відзначається 21 вересня.