У Чернігові запустили новий туристичний портал

У Чернігові презентували оновлений міський туристичний портал з усією необхідною мандрівнику інформацією про історію, пам’ятки, заклади культури, розміщення та харчування, розваги тощо.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб легше було знайти потрібне, ми виділили тематичні блоки: "Про Чернігів", де є коротка інформаційна довідка, координати Туристичного інформаційного центру (ТІЦ), рекомендації щодо можливостей дістатися міста. Також є база гідів та екскурсоводів, телефони екстрених служб, одним словом все, що може знадобитися туристу в місті", – зазначила на презентації сайту Chernihiv.travel заступниця начальника управління культури і туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин.

За її словами, вебресурс має 5 тематичних розділів. Одна з рубрик – "Сплануємо вікенд" – дає змогу охочим відвідати Чернігів заповнити анкету з побажаннями і отримати з ТІЦ корисні рекомендації та підказки.

Інформація на сайті розміщена двома мовами – українською та англійською. Її продубльовано на інформаційних боксах, встановлених у приміщенні ТІЦ та на Валу.

Як повідомив на презентації начальник управління культури і туризму міськради Олександр Шевчук, створили портал чернігівські розробники. Витрати на нього становили близько 70 тис. грн. Наповнення сайту триватиме.

Як повідомляв Укрінформ, у січні цього року в Чернігові презентували Каталог туристичних об’єктів міста. Збором відомостей для нього займалися студенти Національного університету "Чернігівська політехніка". Саме цей каталог допоміг нині в наповненні розділу туристичного порталу "Їсти-жити-пити". За таким же зразком представлена й інформація про розваги в Чернігові.