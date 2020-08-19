Тернопіль запрошує на серію тематичних екскурсій

У Тернополі для жителів та гостей відновлюють оглядові історично-пізнавальні екскурсії, що відкриють цікаві факти про становлення міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «ТМЦ.ІНФО».

«У Тернополі відновлюють екскурсії містом. Сьогодні увечері запрошують усіх охочих відвідати тематичну прогулянку «Тарнопіль та його тарнопільці». Це – перша екскурсія після впровадження карантину, і проведуть її відразу за незвичайним сценарієм», – йдеться в повідомленні.

Як розповіла керівниця КП «Туристично-інформаційний центр» Ірина Потішна, маршрут цієї екскурсії відрізнятиметься від усіх тих, які проводили раніше, а гіди розповідатимуть більше про видатних тарнопільців, які свого часу жили й творили у місті.

«Ця екскурсія буде першою у серії тематичних прогулянок, які заплановано провести найближчим часом. Це буде своєрідною «розминкою» перед наступною екскурсією, яку проведуть на День міста», – зазначила Потішна.

Друга екскурсія, яка відбудеться 28 серпня, буде присвячена місцевій владі – розповідатимуть про власників міста у різні часи, про їхній влив на розвиток Тернополя, їхні відносини з міщанами.

За словами Потішної, тему для третьої екскурсії наразі ще не придумали. Відтак, у Туристично-інформаційному центрі наразі розмірковують над ідеєю, а також приймають пропозиції від тернополян, про що саме вони хочуть більше дізнатися.

Перша екскурсія, яка відбудеться вже сьогодні, 19 серпня, розпочнеться о 18:00 й триватиме дві години. Оплату прийматимуть у форматі «free pay», тобто як благодійні внески – хто скільки зможе дати.

Вартість участі у другій екскурсії, яка відбудеться 28 серпня, – 60 гривень.

Про дату, час і вартість третьої тематичної прогулянки містом у «Туристично-інформаційному центрі» повідомлять додатково.