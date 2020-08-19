Ротонда, шатха й оранжерея: ВДНГ пустить відвідувачів на закриті локації

Ротонда, шатха й оранжерея: ВДНГ пустить відвідувачів на закриті локації

Укрінформ
Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) запускає екскурсії історичними локаціями, на які раніше відвідувачі не мали змоги потрапити.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ВДНГ, перші мандрівки відбудуться 22, 23 і 30 серпня за попередньою реєстрацією. 

"Ми створили екскурсію, яка допоможе гостям ВДНГ більше дізнатися про улюблене місце відпочинку й ближче познайомитися з його історією, сьогоденням, пофантазувати над майбутнім. Під час екскурсії ми розвіємо міфи, пов’язані з ВДНГ та відкриємо давно зачинені павільйони, які зберігають таємниці й спогади; покажемо легендарні місця, які свого часу вразили Маргарет Тетчер, надихнули Шарля де Голля та зачарували принца Філіпа", – зазначила креативна продюсерка Національного комплексу "Експоцентр України" Наталія Верьовка.

Зокрема, під час екскурсії можна буде відвідати ротонду головного павільйону ВДНГ – оглядовий майданчик розташований на висоті 50 метрів. Трохи вище – знаменитий 25-метровий шпиль із зіркою, на оздоблення якого пішло кілька кілограмів сусального золота. Піднявшись вузькими гвинтовими сходами, можна буде побачити не тільки зірку, але й приголомшливий краєвид всієї території Експоцентру, Голосіївський ліс, навколишні житлові квартали і навіть Батьківщину-матір.

Також гості побачать шахту – павільйон №13, який був побудований для демонстрування досягнень вугільної промисловості. Під будівлею розташований єдиний у світі макет справжньої шахти в реальну величину. Підземна експозиція складається з двох тунелів завдовжки близько 55 м з декількома виробками і забоями. В основному тунелі прокладені рейки, а раніше навіть каталася вагонетка з вугіллям.

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Крім того, можна буде прогулятися оранжереєю – будівлею зі скляними стінами і дахом, щільно оповита диким виноградом, яка з’явилася на ВДНГ 1958 року. Зараз це – найпопулярніше instagram-місце на території Експоцентру, проте самостійно зробити фото можна лише зовні. А ось під час екскурсії можна буде побачити й зали всередині оранжереї. Там, як і раніше, ростуть пальми, мандарини та лимонні дерева.

Над створенням сценарію для екскурсії-подорожі на ВДНГ працювали майже місяць.

"Зараз ми всі спостерігаємо етап відродження ВДНГ, він перетворюється на найпотужніший культурно-дозвільний центр в країні. Основна ідея екскурсії – через занурення у маловідомі деталі показати всі зміни, що відбулися на території Експоцентру впродовж останніх років. Проте не менш важливою задачею для нас є збереження історичної цінності цього величного місця. Побачити кадри з минулого та оцінити зміни учасники екскурсії зможуть за допомогою спеціальних QR-кодів", – прокоментував генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкин.

Тривалість екскурсій – 3 години. Вартість становить 200 гривень. Всі зароблені кошти будуть витрачені на відновлення і благоустрій Експоцентру.

Записатися на екскурсію-подорож на ВДНГ можна за посиланням або купити квитки у касі контактного зоопарку безпосередньо перед екскурсією.

Фото: vdng.ua

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