Безкоштовні піші екскурсії Києвом відвідали понад сто туристів

Безкоштовними муніципальними екскурсіями Kyiv City Travel, які стартували 20 червня, скористалися 112 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба столичної адміністрації із посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

«Пандемія сильно вдарила по всіх без винятку сферах економіки. Зокрема, й по туристичній галузі. Ми запустили проєкт із безкоштовними екскурсіями для підтримки туристичного іміджу Києва. І вже за менш ніж два місяці роботи послугою скористалися 78 внутрішніх туристів та 34 іноземних. Тим паче, що екскурсії задля безпеки учасників проходять групами не більше 10 осіб, із дотриманням санітарних норм та протиепідемічних вимог», – зазначила Хонда.

Заступниця голови КМДА нагадала, що екскурсії відбуваються вихідними з 10:00 до 12:00: щосуботи – українською мовою, щонеділі – англійською. Відвідати їх запрошують усіх охочих. Записатися можна щочетверга.

Як повідомлялося, екскурсія Kyiv City Travel стартує від КМДА, далі прямує Хрещатиком до пішохідно-велосипедного мосту, що пролягає через парк Володимирська гірка. Помилувавшись краєвидом Дніпра, екскурсійна група спускається до Алеї художників, потім завертає до Пейзажної алеї і фінішує на Андріївському узвозі.

Ініціатори заходів – Управління туризму та промоцій КМДА та КП «Київський міський туристично-інформаційний центр».

Фото: kyivcity.gov.ua