Заповідник "Качанівка" на Чернігівщині призупиняє екскурсії через COVID-19 у працівників

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка", що в Ічнянському районі Чернігівщини, припиняє екскурсійне обслуговування через виявлення коронавірусу у працівників.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор установи Володимир Буренко.

"З 13 по 26 серпня проводити екскурсії ми не будемо. У нас на коронавірус захворіло двоє працівників, вони – жителі сусіднього села Парафіївка", – пояснив директор.

За словами Буренка, територія заповідника й палац залишаються відкритими для відвідувань, тож охочі оглянути їх можуть зробити це самостійно.

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" був створений 1981 року в однойменному селі, на базі єдиної в Україні вцілілої дворянської садиби кінця ХVІІІ – поч. ХХ століть. Парк має площу майже 570 га, 125 га озер та архітектурну частину із 24 об’єктів. Окраса Качанівки – палац, збудований у стилі неокласицизму. Упродовж майже всього ХІХ – поч. ХХ ст. садиба була осередком духовної культури на Лівобережній Україні.

Як повідомляв Укрінформ, проведення оглядових екскурсій територією заповідника "Качанівка" після пом’якшення карантинних обмежень було відновлено на початку червня.

За останню добу на Чернігівщині виявлено 42 нові випадки інфікування коронавірусом. А загалом їх зареєстровано 1080, з яких 16 – летальні. Активних хворих станом на 12 серпня – 407, госпіталізовано 69 осіб.

В Україні на 12 серпня лабораторно підтверджено 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433. Загалом від початку пандемії в країні померло 1 970 інфікованих, а одужало 45 686 людей.