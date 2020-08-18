Закинутий костел на Львівщині перетвориться на театральний майданчик

У селі Демня, що на Львівщині, в закинутому костелі Матері Божої Перший театр зіграє виставу "Pentecost", щоб привернути увагу до збереження національної культурної спадщини України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Львівської ОДА з посиланням на засновницю проєкту "Під зорею Пінзеля" Івону Лобан.

"23 серпня 2020 року виставою "Pentecost" ми відкриваємо 101-й сезон (львівського Першого театру – ред.). Її зіграють в закинутому костелі Матері Божої, 1913 року. Під час радянської окупації він слугував то колгоспним складом, то спортзалом місцевої школи. Від 90-х років костел просто закинутий. Стан, в якому перебуває храм, тільки підсилить теми, які порушує режисер Лариса Діденко у своїй виставі "Pentecost": дискусії про цінності, гуманізм, про культуру, яка стала заручником політики. Саме привернення уваги до збереження культурної спадщини нашої країни об’єднує Перший театр з проєктом "Під зорею Пінзеля", – зазначила Лобан.

Можливість зіграти виставу "Pentecost" у Демні Перший театр здобув завдяки перемозі на конкурсі надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території Львова в межах святкування Дня Незалежності України.

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За сюжетом, події відбуваються у закинутій церкві на Балканах, яка стає перехрестям різних культур. У ній віднайшли середньовічну фреску, і це спричиняє гострі дискусії на актуальні теми сьогодення – війни, тероризм, проблеми біженців і місце культури в таких умовах.

В облдержадміністрації запевнили, що під час показу вистави "Pentecost" у селі Демня буде дотримано усіх карантинних заходів, передбачених вимогами Держкомісії ТЕБ та НС.

Варто зауважити, що проєкт "Під зорею Пінзеля" почав втілюватися 2017 року. Він присвячений популяризуванню творчості скульптора Іоана Пінзеля і приверненню уваги до збереження Костелу Всіх Святих у селі Годовиця (1758 р.). Ця пам’ятка національного значення перебуває в аварійному стані.

Костел Матері Божої у с. Демня збудований 1913 року. В наш час будівля пустує і поступово руйнується.