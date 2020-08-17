У Львові запрацював новий фонтан на площі Двірцевій, що перед входом до головного залізничного вокзалу. Нині роботи з реконструкції площі – на стадії завершення.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

«Потрібно ще близько тижня, щоб фонтан почав працювати ідеально, наразі він працює в тестовому режимі. Цікаво побачити його ввечері, в нічний час, коли є перелив кольорів. Багато людей, які приїжджають до Львова, зупиняються і милуються цим фонтаном. Він дуже красивий. Колись тут був фонтан, але він не працював десятки років. А коли ми закінчимо всі роботи, то буде дуже мила гармонія — фонтан, сквер, вул. Чернівецька, де зараз тривають роботи з випередженням графіку, і до кінця року плануємо її повністю завершити. Перший великий етап реконструкції цього простору відбувся, але роботи ще дуже багато», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

На площі біля Львівського залізничного вокзалу відкрили фонтан / Фото: ЛМР

Площу Двірцеву почали реконструювати 1 березня минулого року: перенесли автостанцію, для проїзду закрили праву частину вулиці Чернівецької, а на лівій організували реверсний рух. У травні на площу перестали курсувати трамваї. 7 грудня частину площі відкрили та запустили громадський транспорт.

На іншій частині площі, яка буде пішохідною, встановили фонтан, висадили дерева та встановили вуличні меблі. Саме з цієї сторони курсуватиме приватний транспорт після реконструкції. Цю частину площі закрили до 1 вересня.

«Активні роботи тривають у сквері. До середини вересня підрядник обіцяє роботи завершити. У сквері облаштують гарну відпочинкову зону — будуть доріжки, гарні вуличні меблі. Також буде збудований туристичний центр. Тобто до кінця вересня реконструкція площі має бути завершена», — розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Загальна вартість усіх робіт на пл. Двірцевій, відповідно до договору підряду, укладеного між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», становить 165,5 млн грн.