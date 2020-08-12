На топових туристичних локаціях Закарпаття недостатньо платіжних терміналів

На Закарпатті туристи не можуть скористатися послугами платіжних терміналів, адже ними не обладнані топові туристичні локації.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у фейсбуці.

“Їжджу туристичними місцями Закарпаття і неприємно вражений відсутністю платіжних терміналів. Адже можливість заплатити банківською карткою за послугу чи товар прямо пов'язана із розвитком туристичної галузі”, – наголосив Петров.

За його словами, сучасний турист переважно не бере із собою готівку, у нього є платіжні картки, якими він сподівається розрахуватися у готелях, ресторанах чи магазинах.

“Сьогодні він не зможе розрахуватися за пляшку води у магазині, згодом заплатити за обід, скористатися тою чи іншою атракцією. Як думаєте, чи повернеться такий турист на Закарпаття вдруге?”, – зазначив він.

Петров також зауважив, що сучасні обставини вимагають від нас дотримання максимальної соціальної дистанції.

“Оплата готівкою передбачає безпосередній контакт, тобто, це ще один шлях передачі небезпечного вірусу”, – наголосив голова ОДА.

Разом із тим, посадовець звернув увагу, що відсутність розрахункових апаратів — це ще й непрозорі платежі, й обмежена можливість контролю за надходженнями до бюджетів, від яких залежить будівництво доріг, шкіл і садочків.