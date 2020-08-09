Чеські замки в липні відвідали рекордні 1,3 мільйона туристів

Липень став рекордним за останні три роки з точки зору відвідуваності замків, які знаходяться у підпорядкуванні Національного інституту пам'ятників Чехії.

Їх, як повідомляє кореспондент Укрінформу, відвідали 1,3 млн людей, що на 100 тис. більше, ніж торік, а загалом найбільше за останні три роки.

"Цей липень став найбільшим за відвідуваністю за останні три роки попри те, що кількість іноземних туристів значно зменшилася", - зазначила гендиректор Національного інституту пам'ятників Надя Горічкова.

Найбільш відвідуваною пам’яткою став замок Ледніце на Брецлавщині, тут побували 91 тис. осіб, Глубока - 67 900 та Чеські Крумлов понад 64 000 туристів.

Утім, зазначила Горічкова, втрати через майже двомісячний карантин, уведений навесні, відшкодувати все одно не вдалося. Падіння доходів з початку року до кінця липня оцінюється у 134 млн крон.

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Зазвичай сезон відвідування замків у Чехії розпочинається 1 квітня, однак через пандемію коронавірусу цього року вони відкрилися лише 25 травня, а в червні працювали з обмеженою можливістю проведення оглядів.

Загалом з початку року до кінця липня замки відвідали 1,8 млн людей, що на 1,1 млн менше, ніж за аналогічний період минулого року.