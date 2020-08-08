Тартаківський палац на Львівщині відкривають для екскурсантів

У Тартаківському палаці, що на Львівщині, наступної суботи, 15 серпня, стартує туристичний сезон. Мандрівників тут зустрінуть проєктом "На гостину до Урбанських".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбук-спільноті "Тартаків / Tartakiv".

"Туристичний сезон у Тартаківському палаці з 15 серпня оголошується відкритим. Запрошуємо Вас "На гостину до Урбанських". Щовихідних упродовж двох місяців ми чекатимемо на Вас у нашому палаці, де Ви зможете повернутись в епоху вишуканих вбрань, елегантних інтер’єрів, багатої історії та неочікуваних кульмінацій! Вас чекає незабутній екскурс у минуле, адже ми підготували для вас дещо особливе", – йдеться в повідомленні.

Так, у день відкриття туристичного сезону, 15 серпня, гостям запропонують екскурсії, експозицію кімнати епохи Урбанських, костюми часів розквіту палацу для фотосесій та повного занурення у ХІХ століття, польову кухню, локальні смаколики, розваги для дітей і тематичні фотозони.

Гостем вечора стане відомий львівський джазовий піаніст Макс Лан. Також цього дня планують запустити освітлення Тартаківського палацу. Дійство закінчиться нічним переглядом фільму просто неба.

Туристичний сезон у Тартакові триватиме до середини жовтня. Працюватиме палац щовихідних: у суботу – з 16.00 до 23.00, у неділю – 14.00 до 20.00. У будні дні – за попередньою домовленістю.

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Зазначається, що проєкт "На гостину до Урбанських", в межах якого гості палацу зможуть познайомитися з костюмами відповідно до обраної епохи та інформаційними брошурами про палац різними мовами, реалізовано за підтримки локальної громади у партнерстві БФ "Софос" та БФ "Спадщина.UA", що є партнерами Всеукраїнської мережі ОГС GOHeritage!, завдяки співфінансуванню Національного фонду на підтримку демократії (NED).

Для довідки. Палац у Тартакові спорудили 1898 року для відомого польського шляхтича Збіґнєва Лянцкоронського на місці залишків замку Потоцьких. Двоповерховий цегляний палац звели у стилі французького необароко за проєктом львівського архітектора Вінцента Равського (молодшого). Колись на фасаді були дві фігури атлантів. Пізніше замок реконструювали і зробили більш схожим на Casino de Paris у Монако. Із 1919 року останньою власницею палацу стала Марія Урбанська, племінниця Лянцкоронського. 2010 року пам'ятку архітектури національного значення передали у концесію на 49 років приватному інвестору з Волині. Підприємець зобов'язався вивести споруду з аварійного стану та ввести в експлуатацію як туристично-відпочинковий центр.

Фото: Ксенія Жужа